Magdeburg - Wer in Sachsen-Anhalt ein Kind adoptieren möchte, muss sich oft gegen Mitbewerber durchsetzen. 2022 gab es im Durchschnitt rund vier Adoptionsbewerbungen auf ein zur Adoption vorgemerktes Kind, wie das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte. Damit liege das Bundesland leicht unter dem deutschen Durchschnitt. In Sachsen-Anhalt habe es 2022 insgesamt 91 Adoptionen, 20 zur Adoption vorgemerkte Kinder und 85 Adoptionsbewerbungen gegeben.

Laut Statistisches Landesamt ist die Verteilung zwischen Adoptionsbewerbungen und zur Adoption vorgemerkten Kindern seit Beginn der Erhebung etwa gleichgeblieben. Es habe seit 2000 immer mehr Bewerbungen als zur Adoption vorgemerkte Kinder gegeben - der Werte schwankte seither durchschnittlich zwischen zwei und acht Bewerbungen pro Kind. Die Anzahl der Adoptionen sei weiterhin rückläufig, im Durchschnitt gab es 99 pro Jahr - dieser Wert sei deutlich unterschritten worden.