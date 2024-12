Ein Adventskranz löst ein Feuer in einer Wohnung in einem Seniorenheim aus. Eine 90-jährige Bewohnerin erleidet Verbrennungen, acht weitere Bewohner werden leicht verletzt.

Bissendorf - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bissendorf im Landkreis Osnabrück sind neun Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Montagabend wegen eines brennenden Adventskranzes in einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin.

Rettungskräfte brachten die 90 Jahre alte Bewohnerin mit leichten Verbrennungen an den Unterarmen in eine Klinik. Zwei weitere Bewohner seien außerdem mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Aufgrund des Feuers seien Teile der betroffenen Etage derzeit nicht bewohnbar. Die leicht verletzten Bewohner kamen laut einem Feuerwehrsprecher in einem benachbarten Pflegeheim und bei Verwandten unter.