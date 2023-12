Potsdam - Mit einem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern im Foyer des Parlaments haben die Brandenburger Landtagsabgeordneten die letzte Plenarwoche dieses Jahres gestartet. Unterstützt wurden die Politiker beim traditionellen Adventssingen am Mittwoch vor der Plenarsitzung vom Schulchor des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder und vom Potsdamer Posaunenchor.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke zeigte sich als Musikwissenschaftlerin beim Singen besonders engagiert. „Ich habe früher viel im Chor gesungen“, sagte sie. Für Unverständnis sorgte bei manchen Abgeordneten, dass unter den Teilnehmern eine Karte für das Weihnachtssingen bei Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei und nicht für das Adventssingen im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam-Babelsberg verlost wurde. „Das ist eine berechtigte Frage“, sagte auch Kulturministerin Manja Schüle (SPD), die in Babelsberg lebt. Schüle verriet aber, dass sie selbst am kommenden Sonntag ein Adventssingen mit rund 80 Teilnehmern veranstalte.