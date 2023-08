Antonin Brousek,damaliger AfD-Abgeordneter im Berlin, spricht am Rednerpult.

Berlin - Der Berliner AfD-Abgeordnete Antonin Brousek hat die Partei verlassen. Er ist damit auch nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, wie es am Dienstag aus Partei und Fraktion hieß. Demnach gab Brousek persönliche Gründe für seinen Parteiaustritt an. Ob er sein Mandat im Landesparlament behält, blieb zunächst offen. Über den Schritt Brouseks hatte zuerst die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ berichtet.

Der 1962 geborene Jurist arbeitete in Berlin als Amtsrichter, ehe er im September 2021 in das Berliner Abgeordnetenhaus einzog. Er war in der AfD-Fraktion stellvertretender Vorsitzender und fachpolitischer Sprecher für Verwaltungsreform, Jagd, Forsten und Landwirtschaft. Auf dem jüngsten AfD-Bundesparteitag hatte Brousek vergeblich versucht, sich als Kandidat für das Europaparlament aufstellen zu lassen.

Die AfD stellt die kleinste von fünf Fraktionen im Abgeordnetenhaus und hat nunmehr noch 16 Abgeordnete.