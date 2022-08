AfD: Bei ÖPNV-Ticket andere Bundesländer mitbedenken

Uelzen - Bei einem möglichen landesweiten Nahverkehrsticket in Niedersachsen sollten nach Ansicht des AfD-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl, Stefan Marzischewski, auch angrenzende Bundesländer mit bedacht werden. So würden etwa viele Menschen aus Sachsen-Anhalt im VW-Werk in Wolfsburg arbeiten, sagte Marzischewski der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend am Rande des Wahlkampfauftakts seiner Partei in Uelzen. Daher sollten angrenzende Bundesländer mit einem gewissen Einzugsgebiet miteinbezogen werden. Bremen sollte man ebenfalls mit einbeziehen, weil es von Niedersachsen umgeben sei. 50 Euro im Monat seien dafür ein realistischer Preis.

Bei der Landtagswahl 2017 kam die AfD auf 6,2 Prozent. Marzischewski will nun mindestens 12 Prozent Wählerzustimmung am 9. Oktober erreichen. Bundesparteichef Tino Chrupalla zeigte sich etwas zurückhaltender - es sei ein gutes Ergebnis, wenn man über dem Ergebnis von der vorherigen Wahl liege.