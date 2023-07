AfD-Bundesparteitag in Magdeburg hat begonnen

Magdeburg - Die AfD ist am Freitag in Magdeburg zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Rund 600 Delegierte wollen dort unter anderem über den Kurs in der Europapolitik beraten. Im Kern geht es um die Frage, ob sich die AfD auf europäischer Ebene der Partei Identität und Demokratie (ID) anschließt.

Parteichefin Alice Weidel hat sich vor dem Parteitag für einen Kompetenzrückgang der EU sowie für einen Kanzlerkandidaten der AfD ausgesprochen. „Wir sind für einen Kompetenzrückbau der EU, die so nicht funktioniert und sich immer weiter aufbläht. Und genau diese Frage wird auf dem Parteitag diskutiert“, sagte Weidel im ZDF-„Morgenmagazin“. Nur der Nationalstaat sei das „richtige Gefäß für eine Demokratie“, denn nur dort könne „eine gesellschaftliche Debatte geführt werden.“

Obwohl die meisten AfD-Funktionäre entweder einen Rückbau hin zu einer Wirtschaftsunion oder einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union befürworten, drängen viele von ihnen auf die Kandidatenliste für die Europawahl im kommenden Juni. Aus Parteikreisen hieß es in Magdeburg, man rechne mit deutlich mehr als 100 Bewerbern. Als aussichtsreicher Kandidat für den Spitzenplatz gilt der Europaabgeordnete Maximilian Krah.

Die Europawahlversammlung der Partei wird ab Samstag in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt stattfinden. Auf dem Parteitag am Freitag soll zunächst über mögliche Änderungen der AfD-Satzung beraten werden. Zudem könnten neue Mitglieder für das parteiinterne Schiedsgericht gewählt werden. Die Delegierten wurden vor dem Gelände von einigen Dutzend Demonstranten begrüßt. Diese riefen unter anderem: „Nationalismus raus aus den Köpfen.“