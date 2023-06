Potsdam - Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag hat von der Landesregierung massive Veränderungen in den Kitas und Grundschulen gefordert. So sollten unter anderem die letzten beiden Kindergartenjahre vor der Einschulung als Vorschule konzipiert werden, sagte der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch am Dienstag. Zudem solle den Kernfächern Deutsch und Mathematik durch Umschichtungen beispielsweise in der ersten Fremdsprache in den Klassen 1 bis 4 eine höhere Priorität eingeräumt werden.

Die AfD erwarte ein allumfassendes Konzept gegen das Absinken des Unterrichtsniveaus, sagte Hohloch. Insbesondere in der frühkindlichen Bildung müsse Brandenburg nachlegen. Zudem sei guter Unterricht nur dann möglich, wenn die Kinder ein gutes Sprachniveau hätten. Vor der Eingliederung von Kindern mit Migrationshintergrund in Regelklassen an Grund- und weiterführenden Schulen müssten daher ausreichende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden. Nur so könnten die Kinder dem Unterricht problemlos folgen, führte Hohloch aus.

Auch die anderen Parteien im Landtag sprachen von dringendem Handlungsbedarf im Bildungssektor. Einige der Vorschläge der AfD seien zumindest diskussionswürdig, sagte die Abgeordnete Ilona Nicklisch (BVB/Freie Wähler) am Dienstag.

Die Herausforderungen im Bildungsbereich seien groß und letzte Bildungsstudien besorgniserregend, erkannte auch Gordon Hoffmann von der CDU-Fraktion an. Allerdings gebe es bereits Bemühungen, um den Übergang von Kita zur Schule zu verbessern. Der Vorschlag der AfD enthalte diskutable Punkte, sei jedoch in Gänze abzulehnen.

Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sagte, dass die Landesregierung die Kitaerziehung nicht einfach umstellen könne. Solche Veränderungen - wie von der AfD gefordert - seien ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Erste Maßnahmen zur Stärkung der Basiskompetenzen würden außerdem schon umgesetzt, so Freiberg. Gegenüber einem Verzicht der ersten Fremdsprache für viele Schüler in den ersten Schuljahren äußerte sich Freiberg kritisch. In einer zunehmend vernetzten Welt sei die Fremdsprache Englisch „unverzichtbar“.