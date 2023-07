AfD-Europawahlversammlung in Magdeburg hat begonnen

Sticker mit dem Aufdruck "Unser Land zuerst!" bei dem AfD-Bundesparteitag in der Magdeburger Messe.

Magdeburg - Die AfD ist am Samstag in Magdeburg zu ihrer Europawahlversammlung zusammengekommen. Die Partei will dort ihre Kandidaten für die Europawahl im nächsten Jahr bestimmen. Erwartet wird ein Aufstellungsprozess über mehrere Tage. Zuletzt hieß es, dass es bis zu 150 Bewerbungen für die Listenplätze geben könnte.

Beim Bundesparteitag am Freitag führten die Vertreter der Landesverbände immer wieder Gespräche im kleinen Kreis, um ihre Kandidaten zu positionieren. Den Spitzenplatz könnte der sächsische Europaabgeordnete Maximilian Krah einnehmen. „Ich werde morgen kandidieren, Stand jetzt“, sagte er am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Gewisse Chancen wurden aber auch dem Landtagsabgeordneten René Aust eingeräumt, der dem Thüringer Landesverband der AfD angehört. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet.

Bevor es mit der Aufstellung der Kandidaten losgeht, müssen die rund 600 Delegierten allerdings erst über einen Vorschlag des Parteivorstandes zur Änderung der Tagesordnung entscheiden. Dieser sieht vor, dass entgegen der ursprünglichen Planung erst die Kandidaten gewählt werden. Die Debatte über das Programm, mit dem die Rechtspopulisten in den Europawahlkampf ziehen wollen, soll dann später geführt werden, möglicherweise sogar erst bei einer zusätzlichen Versammlung, die spätestens im Januar stattfinden müsste.

Die meisten AfD-Funktionäre plädieren für einen Rückbau der EU hin zu einer Wirtschaftsunion oder einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Das Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ hat zu Protesten gegen die Versammlung aufgerufen. Dazu gibt es am Samstag einen Demonstrationszug durch die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt. Angekündigt sind unter anderem Redebeiträge von Politikern der SPD und der Linken.