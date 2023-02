AfD-Fraktion fordert schnelle Beitragsfreiheit in Kitas

Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur.

Potsdam - Die Opposition im Brandenburger Landtag macht weiter Druck auf die Landesregierung, die volle Beitragsfreiheit in den Kitas noch in diesem Jahr einzuführen. Die seit Januar geltende Entlastung nur für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen sei ein „extrem unsoziales System“, kritisierte der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, am Dienstag. Denn Familien mit einem Jahreseinkommen über 55 000 Euro müssten weiter die vollen Beiträge zahlen, „egal wie viele Kinder sie haben“.

Derzeit ist nur das letzte Kita-Jahr beitragsfrei, das vorletzte soll in diesem und die komplette Beitragsfreiheit erst im kommenden Jahr folgen. Hohloch verwies darauf, dass die seit Januar geltenden Entlastungen die Landesregierung 115 Millionen Euro kosteten, bei der kompletten Beitragsfreiheit seien es 121 Millionen Euro. „Die Landesregierung will nicht in erster Linie 6 Millionen Euro sparen, sondern erst kurz vor der nächsten Landtagswahl im September 2024 das Wahlgeschenk der vollen Beitragsfreiheit machen“, vermutete Hohloch.

Seit Januar gelten zur Entlastung der Familien wegen der hohen Energiepreise und Inflation seit Januar Erleichterungen bei bestimmten Einkommensgrenzen: So müssen Familien mit Jahreseinkommen bis zu 35 000 Euro keine und mit einem Jahreseinkommen bis zu 55 000 Euro gestaffelt geringere Beiträge zahlen. Die entsprechenden Anträge der Eltern müssen in den Kommunen geprüft werden.

Auch die Linke-Fraktion hatte vergangene Woche die volle Beitragsfreiheit in den Kitas ab August diesen Jahres gefordert. Die rot-schwarz-grüne Koalition habe ein „Bürokratiemonster“ für die Kommunen geschaffen, hatte Fraktionschef Sebastian Walter dazu erklärt. Wegen des hohen bürokratischen Aufwands bei der Überprüfung der Anträge hatte auch der Städte- und Gemeindebund gefordert, die Beitragsfreiheit für alle Kinder solle schnell eingeführt werden.