Hannover - Die niedersächsische Landesregierung aus SPD und Grünen hat nach Einschätzung der AfD bislang zu wenige Dinge umgesetzt. „Vollmundig wurden rasche Hilfen für den Mittelstand, aber auch für Eigenheimbesitzer mit Öl- und Pelletheizungen in Aussicht gestellt. Passiert ist in diese Richtung praktisch nichts“, kritisierte Stefan Marzischewski-Drewes, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag, am Mittwoch anlässlich der 100-Tage-Bilanz der Regierung.

Weiter sagte er: „Stephan Weil ist einer der dienstältesten Ministerpräsidenten. Am 19. Februar wird er zehn Jahre im Amt sein. Die Bürger haben im Oktober auf diesen Amtsbonus vertraut und sind bitter enttäuscht worden.“ Weiter kritisierte die Fraktion unter anderem die Bildungs-, Finanz- und Innenpolitik der Landesregierung.