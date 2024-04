Potsdam - Brandenburgs AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt hat den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Redmann zu einem TV-Duell aufgefordert. Er reagierte damit auf den Appell Redmanns an seine Partei und Mitbewerber anderer Parteien außer der AfD, im Landtagswahlkampf an Diskussionsveranstaltungen mit der AfD teilzunehmen. Berndt folgerte daraus, dass die CDU „ihre Brandmauer niederreißt und mit der AfD-Fraktion in einen sachlichen Dialog treten will“. „Deshalb fordere ich Herrn Redmann zu einer öffentlichen Diskussion im TV auf“, teilte der AfD-Fraktionschef am Mittwoch mit. Dabei könnten sich beide über Themen wie Migration, Wirtschaft, Bildung, die Folgen der Corona-Politik und den Zustand von Freiheit und Demokratie auseinandersetzen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende verwies auf die geplante Fernsehrunde im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Spitzenkandidaten vor der Landtagswahl. Redmann freue sich schon sehr auf die Auseinandersetzung mit Berndt im RBB am 17. September, sagte Fraktionssprecherin Monika Larch. Sie bekräftigte: „Es wird keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.“

Redmann hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt: „Mit Blick auf die Wahlkämpfe im Osten müssen wir möglichst viele Gelegenheiten nutzen, um AfD-Kandidaten inhaltlich zu stellen.“ Im September werden in Brandenburg, Thüringen und Sachsen die Landtage neu gewählt. In Umfragen liegt die AfD dort vorn. In Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt finden im Juni außerdem Kommunalwahlen statt.

Redmann und Berndt sind jeweils Spitzenkandidaten ihrer Parteien für die Landtagswahl. Die Spitzenkandidaten von CDU und AfD in Thüringen, Mario Voigt und Björn Höcke, hatten sich nach einer Auseinandersetzung zu einem Fernsehduell verabredet. Das Gespräch wird am Donnerstagabend (20.15 Uhr) auf dem Sender Welt übertragen.