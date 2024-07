Erfurt - Nach einem parteiinternen Streit steht die AfD in zwei Wahlkreisen des Wartburgkreises ohne Direktkandidaten für die Landtagswahl da. Sowohl Stephan Müller als auch Christoph Walter seien nicht zugelassen worden, teilte das Landratsamt mit. Damit gibt es in den drei Wahlkreisen des Wartburgkreises nur einen Kandidaten der AfD, der am 1. September direkt in den Landtag gewählt werden kann.

Tags zuvor hatten die beiden nicht zugelassenen Kandidaten eine Niederlage vor dem Erfurter Landgericht erlitten. Sie wollten gerichtlich erreichen, dass der Landesvorstand um Björn Höcke ihre Kandidatur mit einer dafür nötigen Unterschrift unterstützt. Das wurde laut einer Gerichtssprecherin zurückgewiesen. Die Partei hatte laut Medienberichten Formfehler bei der Nominierung der beiden Kandidaten angeführt und sie deswegen nicht unterstützen wollen.