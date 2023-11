AfD-Kandidat und Parteiloser in Stichwahl um Landratsamt

Lübben - Der künftige Landratsposten in Dahme-Spreewald wird an diesem Sonntag zwischen einem AfD-Kandidaten und einem parteilosen Bewerber entschieden. Rund 147.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, noch einmal ihre Stimme abzugeben.

Bei der Wahl im Landkreis im Süden Brandenburgs treten der AfD- Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré und der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger gegeneinander an. Im ersten Wahlgang am 8. Oktober erhielt keiner der Bewerber die absolute Mehrheit. Kotré und Herzberger hatten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Beide kamen jeweils auf rund 35 Prozent der Stimmen, wobei der AfD-Bewerber knapp vorn lag. Die Amtszeit des neuen Landrats beginnt am 1. März 2024.

Der 54-jährige Herzberger wird bei der Landratswahl von allen Parteien außer der AfD unterstützt. Die AfD möchte als Rechtsaußenpartei mit ihrem Bewerber Kotré an den Erfolg im thüringischen Sonneberg anknüpfen - dort stellt sie den deutschlandweit ersten AfD-Landrat. Der 52-Jährige setzt auf die Nichtwähler, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte.

AfD-Bewerber Kotré wird dem rechten Rand der Partei zugeordnet. Er war nach Angaben des Aktionsbündnisses Brandenburg gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Rassismus Unterstützer des völkisch-nationalistischen „Flügels“. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft, die AfD hält die Einstufung für falsch.

Die Wahl in einem der einwohnerstärksten Landkreise gilt als richtungsweisend. Dahme-Spreewald verzeichnet seit Jahren Zuzug. Mit dem höchsten Bruttosozialprodukt im Land ist der Landkreis wirtschaftlich einer der stärksten in Ostdeutschland.