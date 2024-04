Südheide - Niedersachsens AfD-Landesvorsitzender Frank Rinck will nicht erneut für das Amt kandidieren. Das sagte der Bundestagsabgeordnete beim AfD-Landesparteitag am Samstag in der Südheide (Landkreis Celle). Rinck sagte: „Jetzt ist es Zeit, dass jemand anderes diesen Job ausfüllt.“ Rinck übernahm das Amt vor zwei Jahren, seine Amtszeit endet nun regulär. Bei dem Parteitag an diesem Wochenende will die AfD einen Landesvorstand wählen. Der bislang einzig offizielle Kandidat als Landesvorsitzender ist Ansgar Schledde, er ist bislang stellvertretender Landesvorsitzender.

Als Gründe, warum Rinck nicht erneut antritt, verwies er unter anderem auf sein Bundestagsmandat. Er habe vor zwei Jahren kandidiert als Landesvorsitzender, als der Landesverband etwa wegen der Finanzen und rückläufiger Mitgliederzahlen an einem schwierigen Stand gewesen sei.