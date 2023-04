Jüterbog - Die brandenburgische AfD will bei einem Landesparteitag an diesem Sonntag in Jüterbog über ihre Position zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine debattieren. Dazu solle eine Resolution verabschiedet werden, hieß es vorab. Politiker der AfD fordern einen Stopp der Waffenlieferungen. Beim Parteitag in Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) sollen die Mitglieder zudem über Satzungsänderungen beraten. Am Samstag hatte sich die AfD damit befassen wollen, welche Delegierten über die Kandidaten für die Europawahl 2024 mitentscheiden sollen.

Seit April vergangenen Jahres führt Birgit Bessin aus dem Kreis Teltow-Fläming die brandenburgische AfD. Der Verfassungsschutz stuft die Landespartei als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Jüngste Wahlumfragen sahen die AfD vor der regierenden SPD in Brandenburg.

Vor wenigen Tagen teilte der Verfassungsschutz mit, dass er in der AfD 730 Menschen als Rechtsextremisten einstufe, bei der Jugendorganisation Junge Alternative 90. Die AfD in Brandenburg hatte die Zahl ihrer Mitglieder im April vergangenen Jahres mit 1386 angegeben.