2024 steht die Europawahl an. Dafür hat sich die AfD in Sachsen-Anhalt auf einem Parteitag personell aufgestellt und ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Landeschef Reichardt schielt im Land auf eine Regierungsbeteiligung.

Weißandt-Gölzau - Die rechtspopulistische AfD in Sachsen-Anhalt geht mit dem Altmärker Arno Bausemer als Spitzenkandidat in die Europawahl 2024. Das hat ein Landesparteitag am Samstag in Weißandt-Gölzau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) beschlossen. Bausemer wurde bei drei Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen mit großer Mehrheit gewählt.

Bausemer ist aktuell Mitglied im Kreistag und im Stadtrat Stendal, außerdem ist er Schatzmeister der Landespartei. Beruflich arbeitet er aktuell für eine Landtagsabgeordnete und ist Landwirt im Nebenerwerb.

Der Mann aus der Altmark kündigte an, sich im Europaparlament besonders für den Schutz der EU-Außengrenzen einsetzen zu wollen. Er übte außerdem Kritik an der EU und sieht die Souveränität Deutschlands gefährdet. Bausemer übte zudem Kritik an der Asylpolitik. Auch andere Redner äußerten sich kritisch zur EU und forderten den Austritt Deutschlands.

In Weißandt-Gölzau feierte die Partei außerdem ihr zehnjähriges Bestehen. Landeschef Martin Reichardt brachte in seiner Rede auch eine Regierungsbeteiligung auf Landesebene ins Spiel. „Die AfD Sachsen-Anhalt ist einig, leistungsstark und regierungsfähig“, sagte er. Sachsen-Anhalt wird aktuell von einem schwarz-rot-gelben Bündnis regiert. Andere Parteien haben eine Zusammenarbeit mit der AfD zuletzt stets ausgeschlossen.

Die Rechtspopulisten haben in Sachsen-Anhalt kürzlich die Marke von 1500 Mitgliedern übersprungen. Auf diese Entwicklung könne man stolz sein, sagte Reichardt. Der Landesvorsitzende betonte, dass es die Partei in den vergangenen Jahren geschafft habe, kritische Fragen intern zu diskutieren.

Als „Professoren-Partei“ gestartet, die sich vor allem gegen die Euro-Rettungspolitik wandte, ist die AfD nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes inzwischen so weit nach rechts gerückt, dass der Inlandsgeheimdienst sie im Ganzen beobachtet. Nach Ansicht der Behörde gibt es ausreichend Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen.

Bei der ebenfalls nächstes Jahr stattfindenden Kommunalwahl will sich die AfD deutlich verbessern, 2019 hatte sie 16,4 Prozent der Stimmen erhalten.