Die AfD bestimmt im Wahljahr die Spitze neu. Dabei will ein Brandenburger Bundestagsabgeordneter kandidieren, der schon vor zwei Jahren Vorsitzender werden wollte, aber Birgit Bessin unterlag.

AfD wählt Landesspitze: Springer will Landeschef werden

René Springer (AfD) spricht in der Debatte des Bundestags zu der Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende.

Jüterbog - Die AfD Brandenburg wählt auf ihrem Landesparteitag in Jüterbog am Samstag - sechs Monate vor der Landtagswahl - einen neuen Landesvorstand. Dies könnte einen Wechsel bedeuten. Der 44 Jahre alte Bundestagsabgeordnete René Springer will für den Vorsitz kandidieren, wie er auf Anfrage sagte. Ob Landeschefin Birgit Bessin wieder antritt, ist offen. Sie hat sich bisher dazu nicht geäußert. Fraktionschef Hans-Christoph Berndt und der Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow wollen nach eigenen Angaben stellvertretende Landesvorsitzende werden. Zuvor hatten „Märkische Oderzeitung“ und „Prignitzer“ berichtet.

Springer, früher persönlicher Referent von Alexander Gauland als Landtagsfraktionschef, ist für klare Worte bekannt. Nach dem Bericht des Medienhauses Correctiv über ein Treffen radikaler Rechter in einer Potsdamer Villa, an der auch AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilnahmen, haben, schrieb Springer beim Portal X (früher Twitter): „Wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach. Das ist kein Geheimplan. Das ist ein Versprechen.“

Bessin wurde beim AfD-Landesparteitag vor zwei Jahren mit 53 Prozent nur knapp Landeschefin, Springer unterlag mit 44 Prozent. Möglicherweise bleibt Bessin im Amt: Ein Antrag sieht vor, dass der Punkt zur Wahl des Landesvorstands aufgehoben wird. Ein Bündnis will unter dem Motto „Kein Bock auf Nazis in Jüterbog!“ gegen die AfD demonstrieren.