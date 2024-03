AfD wappnet sich für Landtagswahl: Will neue Regierung führen

Glauchau - Zum Auftakt ihres Landesparteitags in Glauchau hat die AfD ihren Anspruch bekräftigt, bei der Landtagswahl im September stärkste Kraft in Sachsen zu werden. Nach der Wahl habe die AfD eine reale Chance, die Machtfrage zu stellen und eine neue Regierung zu führen, sagte Landeschef Jörg Urban am Donnerstagabend.

Mit wem die Afd eine Koalition bilden will, sagte er nicht. Bisher ist keine andere im Landtag vertretene Partei zu einem solchen Bündnis bereit. Von einem Schicksalsjahr sprach der Bundesvorsitzende Tino Chrupalla: „Wir wollen Regierungsverantwortung übernehmen.“ Kritik äußerte er vor allem an der CDU und ihrem Landesvorsitzenden Michael Kretschmer, den er als „politischen Raubkopierer“ titulierte.

Bei ihrem Parteitag will die AfD ihre Liste für die Wahl am 1. September aufstellen. Als aussichtsreicher Kandidat für Platz 1 gilt Landeschef Urban selbst. In den meisten Umfragen lag die AfD zuletzt vor der CDU. 2019 war sie mit 27,5 Prozent auf Platz 2 hinter der CDU (32,1) gelandet.