Dresden - Die AfD will Kirchen und christliche Symbole in Sachsen besser vor Vandalismus schützen. Ihre Landtagsfraktion begründete einen entsprechenden Antrag an das Parlament am Mittwoch mit zunehmender Gewalt gegen Gotteshäuser. Es zeichne sich eine deutliche Verrohung in diesem Bereich ab. Die AfD verwies auf Farbattacken, Diebstahl, die Schändung christlicher Wegkreuze bis hin zu Brandstiftung und Verwüstung.

„Es stimmt mich traurig, dass Straftaten gegen Kirchen in der Öffentlichkeit oft wie Kavaliersdelikte behandelt werden. Während der Aufschrei bei Attacken auf Gotteshäuser anderer Religionen zu Recht groß ist, herrscht bei Angriffen auf christliche Kirchen nicht selten Schweigen“, erklärte der Abgeordnete Jörg Kühne. Es reiche nicht aus, Polizeistreifen an Brennpunkten zu erhöhen und Beratungsangebote für die Geschädigten einzurichten. Nötig sei ein wirksamer Schutz.