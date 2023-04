Parteien AfD will mit Bausemer in den Europawahlkampf gehen

In den nächsten Monaten stellen die Parteien ihr Personal für die Europawahl 2024 auf. In Sachsen-Anhalt will die AfD am Samstag ihren Spitzenkandidaten bestimmen. Landesvorsitzender Reichardt sieht seine Partei insgesamt auf einem guten Weg.