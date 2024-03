Magdeburg - Die AfD in Sachsen-Anhalt fordert eine grundlegende Reform des Landesverfassungsschutzes. Das sieht ein Leitantrag vor, der am Sonntag auf einem Landesparteitag in Magdeburg diskutiert werden soll. Ziel ist es, dass die Praxis der Verfassungsschutzberichte eingestellt wird. Der Landesverfassungsschutz hat die AfD in Sachsen-Anhalt im November als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Die Behörde hat nach eigenen Angaben zahlreiche rassistische, muslimfeindliche und auch antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet.

Auf dem AfD-Landesparteitag sollen außerdem Satzungsänderungen beschlossen werden. Es werden mehrere Hundert Mitglieder in Magdeburg erwartet. Geplant ist auch ein Besuch von AfD-Chef Tino Chrupalla und dem Spitzenkandidaten der AfD für die Europawahl im Juni, Maximilian Krah.