Chemnitz - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) neueste Zahlen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Sachsen bekannt. Dieses Jahr war der Frühjahrsaufschwung ausgeblieben und die Zahl der Arbeitslosen im März und April nur minimal gesunken. So waren im April rund 130.900 Frauen und Männer im Freistaat ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,2 Prozent. Bundesweit sieht das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zwar Anzeichen für „eine positive Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts in den nächsten Monaten“, aber auch für eine Zunahme der Arbeitslosigkeit.