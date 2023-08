Magdeburg - Die Polizei hat Ermittlungen gegen einen 37 Jahre alten Mann aufgenommen, der am Rathaus in Magdeburg unter anderem Polizisten angegriffen haben soll. Zuvor soll es am Montag in der Asylunterkunft, in der der Mann wohnt, zwischen ihm und einem dortigen Sicherheitsmitarbeiter zum Streit gekommen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wenige Stunden später habe der 37-Jährige alkoholisiert das Rathaus aufgesucht. Dort habe er sich an Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) wenden wollen, hieß es. Als er durch das Personal des Rathauses erfahren habe, dass diese nicht zugegen sei, habe der Mann aggressiv reagiert und geschrien. Das Rathaus-Personal rief daraufhin die Polizei. Der Mann soll die Beamten angegriffen haben. Diese fixierten ihn. Ein Richter des Amtsgerichts Magdeburg ordnete einen Verhinderungsgewahrsam für den Mann an, in dem er seitdem ist.