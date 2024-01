Frankfurt (Oder) - Brandenburgs Agrar- und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) startet am 1. Februar eine Diskussionsreihe über Klimaschutz-Ziele und geplante CO2-Einsparungen. Gemeinsam mit der Initiative „Students for Climate Justice“ will er an diesem Donnerstag (16.00 Uhr) in der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit Interessierten ins Gespräch kommen. Danach folgt am 15. Februar in der Gemeinde Schwielowsee ein Austausch zum Klimaschutz, wie das Umweltministerium ankündigte.

„Zunehmende Extremwetterereignisse und die immer spürbarer werdenden Auswirkungen der Klimaveränderungen machen deutlich, dass es beim Klimaschutz keinen Aufschub mehr geben darf“, sagte Vogel anlässlich seiner Veranstaltungen. Damit setzt er seine Reihe von „Zukunftsdialogen“ fort, die er 2023 zu den Themen ländliche Entwicklung, Wald und Moorschutz begonnen hatte.

Der Klimaplan für das Land Brandenburg löst jedoch Streit innerhalb der Landesregierung aus und liegt vorerst auf Eis. Er soll eine Gesamtstrategie der Landesregierung zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 darstellen. Erarbeitet wurde der Klimaplan unter Federführung des Agrar- und Umweltministeriums. Darin sind mehr als 100 Maßnahmen für mehr Klimaschutz beschrieben und alle Ressorts beteiligt, wie die Behörde mitteilte. Es müsse sicher sein, dass der Klimaplan auch realisiert und finanziert werden könne sowie der Entwicklung des Landes diene, hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor rund zehn Tagen gesagt.