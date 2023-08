Wittenberg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hat den Agro-Chemie-Park Piesteritz als „Zukunftsort Sachsen-Anhalt“ ausgezeichnet. Dort haben sich rund um die SKW Stickstoffwerke Piesteritz, den größten Ammoniak- und Harnstoffhersteller Deutschlands, rund 50 Unternehmen angesiedelt, teilte das Wirtschaftsministerium am Samstag mit. Die Unternehmen produzieren Industriechemikalien und Düngemittel. Der Standort in Piesteritz stehe für mehr als 100 Jahre Tradition und Kompetenz in der chemischen Industrie, erklärte Schulze.