Im Ärmelkanal suchen Rettungskräfte nach einem Crewmitglied des Kreuzfahrschiffes "Aida Perla". Der Mann soll am Sonntagmorgen über Bord gegangen sein.

London/dpa/DUR - Die britische Küstenwache sucht im Ärmelkanal nach einem Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs "Aida Perla". Der Mann soll am Sonntagmorgen über Bord gegangen sein. Die Rettungskräfte seien gegen 8.55 Uhr (Ortszeit) alarmiert worden, teilte ein Sprecher der Küstenwache mit. Ein Helikopter, ein Flugzeug und mehrere Rettungsboote nahmen den Angaben nach die Suche auf.

Große Suchaktion im Ärmelkanal: Crewmitglied der "Aida Perla" vermisst

Auch die "Aida Perla" beteiligte sich an der Aktion. Sie wurde aber bei Einbruch der Dunkelheit von der Suche entbunden, wie das Unternehmen Aida Cruises mit Sitz in Rostock mitteilte. Kapitän und Crew hätten „umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet“, teilte das Unternehmen mit. Man sei im engen Austausch mit der Familie des Vermissten.

Das Schiff war von Hamburg Richtung La Coruña in Spanien unterwegs. Dort wird es am 24. Oktober gegen 09.00 Uhr erwartet.