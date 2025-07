Auf dem Weg von Berlin nach Köln hat es offenbar eine Panne im Regierungsflieger gegeben. Der Airbus A319 der Flugbereitschaft der Bundeswehr musste am Flughafen Leipzig/Halle notlanden.

Alarm im Cockpit - Flugzeug der Bundesregierung legt Notlandung am Airport Leipzig/Halle hin

Ein Flugzeug der Flugbereitschaft der Bundeswehr landete außerplanmäßig in Leipzig.

Leipzig. – Eine Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft, mit der zuvor Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) unterwegs war, musste am Montagabend auf dem Flughafen Leipzig/Halle notlanden.

Flugzeug der Bundesregierung muss am Flughafen Leipzig/Halle notlanden

Wie ein Sprecher der Luftwaffe am 22. Juli 2025 sagte, befand sich der Airbus A319 am Montag gegen 19.25 Uhr auf dem Weg von Berlin zur Heimatbasis in Köln.

Etwa zehn Minuten nach dem Start sei dann wegen einer Fehlermeldung die außerplanmäßige Sicherheitslandung eingeleitet worden, berichtet die LVZ.

Gegen 19.55 Uhr seien die Einsatzkräfte wegen "Dämpfen im Cockpit" alarmiert worden, so LVZ unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr Leipzig weiter. Dies habe der Sprecher der Luftwaffe jedoch nicht bestätigt.

Bei der Landung der Maschine am Flughafen Leipzig/Halle sei, wie in solchen Fällen üblich, ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen. Angaben über Verletzte liegen nicht vor.

Innenminister Dobrindt hatte Flugzeug in Berlin verlassen

Die Delegation des Ministers war zuvor in Berlin ausgestiegen. Dobrindt hatte sich zusammen mit seinem polnischen Amtskollegen Tomasz Siemoniak an der EU-Außengrenze zu Belarus ein Bild von der Lage gemacht.

Techniker der Flugbereitschaft wollten im Laufe des Tages das Flugzeug begutachten, wie der Sprecher weiter sagte. Danach solle entschieden werden, ob er repariert werden muss oder weiterfliegen kann.