Günstedt - Die explodierte Batterie eines Rasentrimmers hat im Landkreis Sömmerda einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Akku eines Trimmers im Keller des Einfamilienhauses in Günstedt geladen. Die Ursache für die Explosion am Montagabend war zunächst unbekannt. Durch die Flammen seien die Wände und mehrere Möbelstücke beschädigt worden, hieß es. Verletzt wurde niemand.