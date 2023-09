Berlin - Mit einer Aktion am Reichstag in Berlin-Mitte hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen eine Verwässerung des Klimaschutzgesetzes der Bundesregierung protestiert. Die Aktivisten waren am Freitagmorgen mit mehreren Kajaks auf dem Spreekanal unterwegs, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Dabei malten sie mit weißer Farbe den im Wasser versinkenden Schriftzug „Klimaschutzgesetz“ an eine Kanalmauer vor dem Reichstag. Die Polizei ist nach Angaben einer Sprecherin vor Ort.

Hintergrund der Aktion ist laut Greenpeace die erste Lesung am Freitag im Bundestag, bei der über Änderungen im Klimaschutzgesetz beraten werden soll. Konkret richte sich der Protest „gegen die Pläne der Bundesregierung, das Klimaschutzgesetz aufzuweichen“, hieß es in einer Pressemitteilung der Organisation.