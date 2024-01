Bratwürste werden in einer Fleischerei vor dem Brühen auf eine Stange gehängt.

Halle/Magdeburg - Nach den Landwirten und Spediteuren demonstriert auch das Handwerk in Sachsen-Anhalt für weniger Bürokratie und mehr Wertschätzung. Zahlreiche Betriebe im Land hätten bereits im Vorfeld ihre Beteiligung am Aktionstag signalisiert, teilte die Handwerkskammer Halle am Freitag mit. Vor allem die überbordende Bürokratie störe viele Handwerker, sagte Kammerpräsident Thomas Keindorf. Man müsse mit der Politik darüber reden, welche Regeln auch abgeschafft werden könnten. Bürokratie halte die Leute von der eigentlichen Arbeit ab.

Mit einer größeren Protestwelle rechnet der Handwerkspräsident aber nicht. „Dafür fehlen uns die Traktoren. Aber wir haben Probleme und das wollen wir zeigen.“ Handwerksbetriebe waren aufgerufen, mit Plakaten Schaufenster abzukleben oder Plakate in die Autos zu hängen.