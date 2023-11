Magdeburg - Mehrere Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben sich zur Teilnahme am deutschlandweiten Kurzfilmtag entschlossen. Sie wollen am 21. Dezember - dem kürzesten Tag des Jahres - an verschiedenen Orten Kurzfilme präsentieren, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Bisher haben sich den Angaben zufolge Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Havelberg, Lutherstadt Wittenberg, Stendal, Sangerhausen, Wernigerode und die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land angemeldet. Weitere würden erwartet, hieß es.

Das Thema der zwölften Kurzfilmtage lautet „In der Schwebe“. Der Aktionstag sei nicht nur auf Kinos ausgerichtet - auch in Schulen, Kindergärten, Vereins- und Altenheimen oder unter freiem Himmel sind Vorführungen gern gesehen, wie es hieß.

So soll es in Halle ein Senioren-Kurzfilmkino und in Dessau eine Queer-Kurzfilmnacht geben. In der Lutherstadt Wittenberg sei ein Kurzfilmabend im Auditorium der Stadtbibliothek geplant in Havelberg werde es mit der Präsentation der Filminstallation „Afterwards“ von Thomas Harzem künstlerisch-kreativ.

Der Kurzfilmtag wird seit 2012 von der AG Kurzfilm und dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm koordiniert.