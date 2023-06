Hannover - Mit einem Aktionstag wollen die niedersächsischen Krankenhausträger und Interessenvertreter auf die angespannte Finanzlage der Kliniken hinweisen. Bei einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) will die „Niedersächsische Allianz für die Krankenhäuser“, ein Zusammenschluss von 19 Verbänden und Organisationen, eine gemeinsame Erklärung an die Bundes- und Landespolitik abgeben.

Gefordert wird ein sogenanntes Vorschaltgesetz des Bundes, das der Krankenhausreform vorangehen und die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser sichern soll. Zu den Forderungen gehören außerdem ein wirksamer Inflationsausgleich und eine dauerhafte Refinanzierung von Tarifkostensteigerungen. Der Aktionstag „Krankenhäuser in Not“ wird bundesweit begangen.