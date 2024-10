Polizisten sprechen in der kommenden Woche Seniorinnen und Senioren auf dem Weg zum Supermarkt an, um sie auf die Gefahr durch Taschendiebe aufmerksam zu machen.

Erfurt - Die Thüringer Polizei will in einer Aktionswoche Seniorinnen und Senioren gegen Taschendiebstähle sensibilisieren. Dabei wollen die Beamten ältere Menschen in der kommenden Woche auf dem Weg zum Supermarkt ansprechen und ihnen zeigen, wie sie sich vor Taschendieben schützen können, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Zum Beispiel sollte man Wertsachen in Handtaschen oder Stoffbeuteln nicht an den Einkaufswagen hängen, sondern sie nah am Körper tragen. Außerdem wollen die Polizisten den Menschen die Angst nehmen, Anzeige zu erstatten, wenn sie Opfer eines Diebstahls werden. Die Präventionskampagne läuft den Angaben zufolge bundesweit.