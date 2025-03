Die Berliner Polizei nahm im Einkaufszentrum Mall of Berlin drei Tatverdächtige vorübergehend fest. Inzwischen ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz. (Symbolbild)

Berlin - Im Einkaufszentrum Mall of Berlin in Mitte haben Aktivisten blaue Farbe vor einem Tesla-Showroom ausgegossen und die Scheiben des Geschäfts damit beschmiert. Die Polizei sei am späten Vormittag alarmiert worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben drei tatverdächtige Personen angetroffen, zwei Frauen, 22 und 28 Jahre alt, und einen 25-jährigen Mann.“ Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.

Die drei hätten Pappschilder in der Hand gehalten. Auf einem gaben sie sich als Mitglieder der Gruppe „Neue Generation“ zu erkennen, wie sich die Klimaprotestgruppe „Letzte Generation“ inzwischen nennt.

Tatverdächtige erhalten Platzverweise

Auf den anderen seien die Aussagen „Unsere Gesellschaft ist kein Spielzeug für Rechte“ sowie „Gegen die Allianz der Rechten und Reichen“ zu lesen gewesen - offensichtlich eine Anspielung auf Tech-Milliardär und Tesla-CEO Elon Musk. Er gilt als reichster Mann der Welt und wurde von US-Präsident Donald Trump damit beauftragt, die US-Staatsausgaben zu senken.

„Wir haben die Personalien der drei Tatverdächtigen festgestellt, sie haben anschließend Platzverweise erhalten“, sagte der Polizeisprecher. Farbeimer und Plakate wurden nach Angaben der Polizei sichergestellt.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz verantworten. Die Ermittlungen übernimmt wegen eines mutmaßlich politischen Hintergrunds der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts.

Am späten Nachmittag waren Reinigungskräfte an dem Tesla-Showroom noch immer im Einsatz. Nach Angaben der Polizei war die Fensterfront auf mehreren Metern mit blauer Farbe beschmiert worden. Davon war inzwischen bereits nichts mehr zu sehen. Das Geschäft war aber weiterhin abgesperrt.