An der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf demonstrieren seit dem Mittag propalästinensische Aktivisten.

Berlin - Aktivisten haben nach Angaben der Alice Salomon Hochschule (ASH) am Mittag deren Audimax besetzt. Die Präsidentin sei im Dialog mit den Besetzern, sagte ein Sprecher der Hochschule auf Anfrage am Abend. Hintergrund der Aktion ist demnach der Nahostkonflikt. Auf Bannern war etwa der Spruch „Free Palestine“ zu lesen.

Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge vor Ort an der Hochschule im Ortsteil Hellersdorf. Bislang seien keine Straftaten festgestellt worden. Der Hauseigentümer habe keinen Strafantrag gestellt. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Die ASH bietet Studiengänge in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit sowie Erziehung und Bildung in der Kindheit an.