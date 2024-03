Grünheide - Begleitet von der Polizei haben Umweltaktivisten am Sonntagnachmittag in Grünheide gegen die Erweiterungspläne des E-Autobauers Tesla demonstriert. Die Sprecherin des Umweltbündnisses „Tesla den Hahn abdrehen“, Lou Winters, sagte, es seien weit über 1000 Teilnehmer gekommen. Die Polizei machte zur Größe des Demonstrationszuges keine Angaben.

Die Sicherheitsbehörde erließ die Auflage, dass sich Demonstrierende nicht vermummen dürfen. Auf Plakaten stand „Weniger Auto, mehr Raum zum Leben“ und „Water is a Human Right“. Die Zusammensetzung der Teilnehmer war bunt gemischt, einige kamen mit dem Fahrrad, auch Familien waren bei der Demonstration dabei. Der Protestzug des Bündnisses „Tesla den Hahn abdrehen“ richtet sich vor allem gegen die Erweiterung des Tesla-Geländes für einen Güterbahnhof und Logistik- und Lagerflächen.

Zudem demonstrierten bei einer zweiten Kundgebung in Grünheide Anwohner, die ihre Solidarität mit Tesla zeigen wollen und die Ansiedlung als Chance für die Zukunftsentwicklung der Gemeinde sehen. Ein Sprecher der Polizei sagte, bislang seien die Versammlungen störungsfrei verlaufen.

Der Anschlag auf die Stromversorgung von Tesla, zu dem sich eine linksextreme Gruppe bekannt hatte, löste Verunsicherung in der Region aus. Sicherheitsvorkehrungen wurden verstärkt. Am Dienstag hatten bisher unbekannte Täter Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der auch für die Versorgung der Autofabrik zuständig ist.