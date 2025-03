Bremerhaven - Ein über Lautsprecher abgespielter Weckruf hat die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Bremerhaven geweckt. „Wake up“ schallte es am Dienstagmorgen durch das Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Weil in der Wohnung, aus der der Lärm kam, niemand die Tür öffnete, riefen die weiteren Hausbewohner die Polizei.

Als die Polizei das Gebäude erreichte, war der Wecker zunächst immer noch zu hören. Kurze Zeit später kam die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hinzu: Sie war nach eigenen Angaben vor dem Wecker aufgestanden, um Besorgungen zu machen. Den Weckruf hatte demnach ihr Smart-Home-System ausgelöst, das mit einem großen Lautsprecher gekoppelt war.