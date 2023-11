Drei Pleiten in Serie und nun zum Titelverteidiger. Alba Berlin hat bei Real Madrid eine schwere Aufgabe vor sich. Das Team setzt auf einen psychologischen Trick.

Alba-Trainer Israel González steht am Spielfeldrand.

Berlin - Für Alba Berlin könnten die Voraussetzungen für das Euroleague-Duell am Donnerstag bei Tabellenführer und Titelverteidiger Real Madrid (20.45 Uhr/MagentaSport) kaum ungünstiger sein. „Es ist nicht der beste Moment für uns dort zu spielen. Sie sind aktuell die beste Mannschaft Europas“, sagte Trainer Israel González. Dazu kassierten die Berliner zuletzt drei Niederlagen in Serie und sind in der Euroleague Tabellenletzter.

Die Hoffnung auf eine Überraschung ist deshalb gering. Guard Jonas Mattisseck gibt sich dennoch kämpferisch. „Wir dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, wir lassen uns irgendwie abschlachten. Wir müssen alles reinhauen, um zu zeigen, wie sehr wir es wollen. Du fährst da jetzt hin und weißt, du hast nichts zu verlieren“, sagte er.

Alba hat in der Euroleague zwar erst einen Sieg aus neun Spielen geholt, aber zumindest oft gut mitgehalten. „Wir lernen sehr viel aus diesen Stress- und Drucksituationen. Das wird uns helfen für den Lauf der Saison“, sagte Mattisseck. Zudem wollen die Berliner auch wieder ein anderes Gesicht zeigen, als zuletzt am Sonntag bei der Heimpleite gegen Syntainics MBC. „Da sind wir in Panik verfallen. Es lief alles schief und alles war schlecht“, resümierte González. Mattisseck ergänzte: „Verlieren kann man mal, aber nicht auf diese Art und Weise. Das ist uns nahe gegangen“.

Ohne die Führungsspieler Sterling Brown, Matt Thomas (beide verletzt) und Weltmeister Johannes Thiemann (pausierte) wirkte das junge Team kopflos. „Man hatte vielleicht niemanden, an dem man sich richten konnte“, sagte Mattisseck. Das Problem: Auch bei Real wird sich das nur geringfügig ändern. Thiemann wird zwar wieder dabei sein, Brown und Thomas aber fehlen erneut. „Es sieht so aus, dass beide für das Spiel ausfallen“, sagte González.