Crailsheim/Berlin - Alba Berlin hat die Generalprobe für die Titelverteidigung im deutschen Basketball-Pokal gemeistert. „Es war fast unvermeidlich, nicht das Top Four im Hinterkopf zu haben, auf das wir uns alle freuen“, sagte Center Yanni Wetzell bei Magentasport nach dem hart erkämpften 91:85-Sieg am Dienstagabend in der Bundesliga bei den Crailsheim Merlins, „der Trainer hat jedoch großen Wert darauf gelegt, dass wir uns auf die zwei Spiele davor konzentrieren und nicht zu weit nach vorn schauen. Ich bin froh, dass wir das beherzigt haben, denn die Crailsheimer haben ihr Bestes gegeben.“ Im Halbfinale des Finalturniers am Wochenende in Oldenburg treffen die Berliner am Samstagabend auf den großen Rivalen Bayern München.

Das Gastspiel in Crailsheim, in der die Berliner mehr Mühe als erwartet hatten, stimmte die Berliner schon auf die kommende Aufgabe am Samstag (19.30 Uhr) ein. Während Alba in Crailsheim die Nerven behielt und den zwölften Liga-Sieg in Serie feierte, musste Halbfinal-Gegner Bayern München eine deutliche Heimniederlage verdauen. Der Berliner Erzrivale verlor am Dienstagabend gegen Außenseiter Hamburg Towers seine Generalprobe überraschend mit 70:89. Davon will sich Wetzell jedoch nicht ablenken lassen: „Darauf schauen wir nicht.“ Das Team müsse sich nun auf die Münchner vorbereiten, so der Neuseeländer.

Die Berliner erwarten im Halbfinal-Duell am Samstag eine andere Einstellung bei den Münchnern für das deutsche Top-Duell. Denn Bayern-Trainer Andrea Trinchieri wurde nach der Niederlage deutlich: „Es gibt keine Worte, diese Leistung zu beschreiben. Wir waren blamabel, sogar mehr als das.“