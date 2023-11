Berlin - Alba Berlin bleibt Tabellenführer ratiopharm Ulm weiter auf den Fersen. Die Berliner siegten am Sonntag daheim vor 8983 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 92:64 (42:31). Alba behält damit den zweiten Tabellenplatz. Beste Berliner Werfer waren Sterling Brown mit 15 sowie Jonas Mattiseck und Yanni Wetzell mit je elf Punkten.

Die Gäste aus Braunschweig erwischten zunächst den besseren Start. Doch dank einer guten Defensive fand Alba dann auch ins Spiel. Durch Ballgewinnen kamen sie durch Fastbreaks zu einigen einfachen Punkten. Auch, wenn offensiv nicht alles gelang, konnten sie anschließend die Führung ausbauen. Zu Beginn des zweiten Viertels wurde der Vorsprung erstmalig zweistellig (26:16).

Anschließend kam es zu einer kuriosen Szene. Nach einem vermeintlichen Foul an ihm in der eigenen Zone ging Weltmeister Johannes Thiemann schon zu Freiwürfen in die andere Hälfte. Zu seinem Entsetzen entschied das Schiedsrichter-Trio unter gellenden Pfiffen aber plötzlich merkwürdigerweise gegen ihn.

Doch das schien die Gastgeber nur anzuspornen. Denn nach dem Seitenwechsel kam Alba mit viel Schwung aus der Kabine. Bis Ende des dritten Viertels waren die Gastgeber auf 22 Punkte davongezogen (66:44). Und das ließen sich die Berliner dann nicht mehr nehmen.