Alba Berlin gewinnt Testspiel gegen Denizli Basket

Bursa - Der deutsche Basketballmeister Alba Berlin hat beim Vorbereitungsturnier im türkischen Bursa sein zweites Gruppenspiel gewonnen. Das Team von Trainer Israel González setzte sich nach der Auftaktniederlage gegen den türkischen Erstligaaufsteiger Denizli Basket mit 101:92 (55:48) durch. Beste Werfer waren Marcus Eriksson mit 21 und Malte Delow mit 16 Punkten.

Trainer González konnte wieder auf Tamir Blatt und Yovel Zoosman zurückgreifen, die am Mittwoch noch ausgesetzt hatten. Gleich vier Center fehlten jedoch weiterhin. Alba kam gut ins Spiel, überrannte den Gegner im ersten Viertel und erzielte starke 38 Punkte, Denizli 21. In der Folge schalteten die Berliner etwas zurück und die gute Wurfquote aus der Distanz sank. Denizli kam zur Pause bis auf sieben Punkte heran. Im Schlussviertel zog Alba dann wieder an und machte den ungefährdeten Sieg klar.

Damit treffen die Hauptstädter am Samstag (15.30 Uhr) im Spiel um Platz 3 des Sechserturniers auf Aliaga Petkim.