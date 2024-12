Erneut kann die Defensive von Alba Berlin in der Euroleague nicht mithalten. In Monaco sind die Berliner von Beginn an ohne Chance auf einen Sieg.

Berlin - Nur zwei Tage nach dem Überraschungssieg in Bologna haben die Basketballer von Alba Berlin in der Euroleague wieder eine deutliche Niederlage kassiert. Der Bundesligist verlor am Freitagabend beim Tabellenfünften AS Monaco mit 80:100 (37:55). Nach der elften Niederlage im 14. Spiel bleibt Alba Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell und David McCormack mit je 16 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez gab dieses Mal Kapitän Martin Hermannsson eine Pause, dafür kehrte Louis Olinde zurück. Die Berliner machten die ersten beiden Punkte der Partie, danach dominierte Monaco.

Mitte des ersten Viertels wurde der Rückstand schon früh zweistellig (14:24). Alba fand keine Mittel die Offensive der Gastgeber zu stoppen. Zu Beginn des zweiten Abschnittes wurden es sogar 20 Punkte Rückstand (20:40). Alba tat sich auch in der Offensive gegen die sehr physisch agierenden Monegassen schwer.

Nach dem Seitenwechsel agierte Monaco nicht mehr mit letzter Konsequenz, sodass der Berliner Rückstand nicht weiter anstieg. Mehr gelang Alba aber nicht. Zudem humpelte im letzten Viertel noch Gabriele Procida vom Feld und kehrte nicht mehr zurück.