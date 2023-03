Berlin - Alba Berlin bleibt nach der Euroleague-Niederlage am Dienstagabend weiter auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Und wie schon so oft in dieser Saison ging ein enges Spiel verloren. „Wir waren wieder auf Augenhöhe. Aber wir können uns im Moment nicht belohnen“, sagte Manager Marco Baldi nach der 63:66-Heimpleite gegen Zalgiris Kaunas.

Der Alba-Manager sorgt sich deshalb, dass diese vielen knappen Niederlagen zu einem mentalen Problem werden könnten. „Wenn man da die meisten verliert, dann kommt natürlich schon so langsam das Gefühl, heute schaffen wir es aber. Dann versucht man keine Fehler zu machen und verkrampft“, sagte Baldi. Dem Team fehle es momentan an „Überzeugung und Selbstverständnis, dass wir auch mal einen Gegner von dieser Qualität dominieren können“. Für Youngster Malte Delow ist „ein bisschen die Leichtigkeit verloren gegangen.“

Die Mannschaft aus der vergangenen Saison ist zwar zusammengeblieben, die Probleme in dieser Saison kannte sie so aber noch nicht. „Im letzten Jahr sind wir so durchgesegelt. Alles lief gut. Alles hat immer aufeinander aufgebaut und man hat so an Stabilität gewonnen. Dieses Jahr ist es anders“, sagte Baldi. Deshalb solle das Team trotz Tiefschlägen einfach weiter machen, dann kämen die Erfolgserlebnisse zurück. „Das geht aber nicht schlagartig, das ist ein längerer Weg“, sagte Baldi.

Schon am Donnerstag bietet sich in der Euroleague die nächste Möglichkeit an. Dann empfängt das Tabellenschlusslicht den italienischen Tabellenzwölften Virtus Bologna (18.00 Uhr/Magentasport). „Wir werden mit höchster Intensität wieder versuchen, auf Augenhöhe zu sein. Und dann hoffentlich nicht verkrampfen“, sagte Baldi. Auch wenn er weiß, dass die Aufgabe nach der Zalgiris-Pleite nicht einfacher geworden ist „Aber natürlich wird es immer schwieriger, wenn man wieder ein knappes Spiel verloren hat.“