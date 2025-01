Berlin - Alba Berlin setzt seinen Aufwärtstrend fort. Der Hauptstadt-Club schaffte in der Basketball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie. Die Berliner gewannen am Samstagabend daheim vor 7832 Zuschauern gegen die MLP Academics Heidelberg mit 92:65 (44:34). Damit rückt Alba auf Platz zwölf vor. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 18 und Gabriele Procida mit 15 Punkten.

Bei dem Team von Trainer Israel Gonzalez feierte der erst vergangene Woche nachverpflichtete Michael Kessens sein Debüt im Alba-Trikot und überzeugte - er machte zehn Punkte und holte 14 Rebounds. Die Berliner gingen von Beginn an mit viel Tempo und Engagement zu Werke. Besonders in der Defensive ließen sie den Heidelbergern kaum Raum zur Entfaltung. Nach knapp fünfeinhalb Minuten lagen die Hauptstädter bereits 17:5 vorn.

Alba auch nach dem Seitenwechsel souverän

Nach zuletzt drei Spielen in fünf Tagen mit langen Reisen wechselten die Berliner schon früh viel durch. Darunter litt phasenweise der Spielfluss. Die Gäste kamen im zweiten Viertel so zwar wieder etwas heran, vergaben aber insgesamt zu viele Würfe. Auch die Rebounds landeten zudem oft in Berliner Händen. So blieb Alba bis zur Pause weiter vorn.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Berliner die Partie. Heidelberg biss sich immer wieder an der Berliner Defensive die Zähne aus. Zu Beginn des vierten Viertels war der Vorsprung der Gastgeber auf 25 Zähler angewachsen (77:52). Danach brachte Alba den Heimsieg ohne Probleme über die Zeit.