Zum ersten Mal in dieser Saison kann Alba mit vollem Kader antreten - rund läuft es dennoch nicht. Aber dank des Erfolgs rücken die Berliner dichter an die Playoff-Plätze heran.

Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den dritten Sieg in Serie geholt. Die Berliner gewannen ihr Heimspiel vor 7.631 Zuschauern gegen die Bamberg Baskets mit 86:77 (39:34). Die Hauptstädter bleiben aber weiter auf Platz elf in der Tabelle. Beste Berliner Werfer waren Matt Thomas mit 14 und David McCormack sowie Will McDowell-White mit je zwölf Punkten.

Trainer Israel Gonzalez hatte zum ersten Mal in dieser Saison alle Spieler zur Verfügung. Der erst am Donnerstag verpflichtete Robert Baker stand jedoch noch nicht im Kader. Alba hatte dennoch zunächst Probleme ins Spiel zu finden. In der Defensive klafften immer wieder zu große Lücken und so lagen die Gastgeber schnell mit 2:9 zurück.

Entscheidung erst im letzten Viertel

Danach steigerten sich die Berliner aber, verteidigten nun etwas konsequenter und fanden in der Offensive bessere Lösungen. Mit einem 11:1-Lauf gingen sie erstmalig in Führung (15:10). Es blieb dennoch weiter zäh. So konnte sich Alba bis zur Pause nicht weiter absetzen.

Das gelang erst nach dem Seitenwechsel Mitte des dritten Viertels (55:44). Doch Bamberg antwortete sofort mit erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen. Und Alba ließ weiter viel zu viele offene Würfe liegen. Zu Beginn des letzten Viertels waren die Gäste wieder dran (62:61). Doch in der Schlussphase hatten die Gastgeber die besseren Nerven und konnten sich wieder entscheidend absetzen.