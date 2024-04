Berlin (dpa/bb) – - Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt und den zehnten Erfolg in Serie geholt. Die ersatzgeschwächten Berliner gewannen am Sonntag in Weißenfels mit 76:67 (38:37) gegen den Syntainics MBC. Im Hinspiel hatte Alba mit 75:108 die höchste Niederlage seiner Ligahistorie kassiert. Die Hauptstädter bleiben nach dem Erfolg im Rückspiel Tabellendritter. Beste Berliner Werfer vor 2750 Zuschauern waren Matt Thomas mit 16 und Justin Bean mit 13 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste gleich auf drei Center verzichten. Denn Weltmeister Johannes Thiemann (Rücken), Khalifa Koumadje (Knie) und Yanni Wetzell (Knöchel) fielen allesamt verletzt aus. Damit fehlte die wichtige Option, über die großen Positionen zu gehen. Sie hatte in den vergangenen Wochen oft gut funktioniert. Außerdem fehlten die ebenfalls verletzten Matteo Spagnolo und Gabriele Procida.

Die Partie begann zunächst recht ausgeglichen, Alba lief im ersten Viertel einem knappen Rückstand hinterher. Denn die Berliner vergaben zu viele Würfe – besonders aus der Distanz war die Quote in der ersten Halbzeit schwach. Durch gute Defensivarbeit konnten sich die Gäste im zweiten Viertel die Führung zurückholen und zwischenzeitlich selbst auf sechs Punkte leicht absetzen (34:28).

Doch der MBC kam in dieser hektischen und unrunden Partie nach dem Seitenwechsel schnell wieder zurück. Die Führung wechselte mehrfach, da Alba weiterhin viele Würfe vergab. Aber auch die Gastgeber taten sich schwer, und so konnten sich die Gäste 106 Sekunden vor Ende entscheidend mit 72:63 absetzen. Diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen.