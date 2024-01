Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Israel Gonzalez beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn mit 95:87 (44:44). Alba bleibt damit an den Spitzenteams weiter dran. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 22 und Sterling Brown mit 19 Punkten.

Die Hauptstädter fanden zunächst gar nicht ins Spiel und wurden nach dem ersten Abtasten von den Bonnern förmlich überrollt. Alba war in der Defensive immer einen Schritt zu spät und ließ zu viele Rebounds zu. Und Bonn traf fast jeden Wurf. Schon im ersten Viertel wurde der Rückstand so zweistellig (13:23).

Doch anschließend kam Alba besser in die Partie. Vor allem die Punkte von Brown brachten die Gäste wieder heran. Mitte des zweiten Viertels hatten die Berliner dann die Partie sogar gedreht (38:33). Doch danach wurde es wieder hektischer, zudem kassierten die Hauptstädter noch einige umstrittene Pfiffe. Das stoppte ihren Spielfluss und Bonn glich zur Pause wieder aus.

So blieb es auch nach dem Seitenwechsel eng und die Führung wechselte hin und her. Zu Beginn des letzten Abschnittes konnte sich Alba dann aber erstmals etwas absetzen (74:67). In der Schlussphase kam Bonn zwar noch einmal auf zwei Zähler heran, doch die Berliner bewahrten einen kühlen Kopf und brachten den Vorsprung unbeeindruckt ins Ziel.