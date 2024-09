Schon vor dem Saisonstart in Hamburg plagen Alba einige Verletzungssorgen. Dabei kann sich das dieser Kader gar nicht leisten. Die Personaldecke bleibt dünn.

Berlin (dpa/bb) – Mit einigen Fragezeichen startet Alba Berlin in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Vorbereitung lief alles andere als gewünscht. „Wir hatten viele Probleme, das war zwischenzeitlich sehr frustrieren“, sagte Trainer Israel Gonzalez. Alba muss am Sonntag bei den Towers Hamburg antreten (18.00 Uhr/Dyn).

Viele Verletzungen und Blessuren verhinderten ein Einspielen. „Wir konnten nicht so trainieren und uns entwickeln, wie wir es uns gewünscht hätten. Es lief nicht so, wie es sollte“, sagte Gonzalez. Zuletzt fielen Routinier Matt Thomas, Co-Kapitän Jonas Mattisseck und Justin Bean verletzt aus. Ihre Einsätze gegen Hamburg sind fraglich.

Nur sechs deutsche Spieler im Kader

Entsprechend holprig liefen auch die Testspiele. In fünf Partien gab es drei Pleiten. Darunter auch eine 74:81-Pleite im ersten Test gegen den jetzigen Auftaktgegner Hamburg. Ein wenig Hoffnung macht dem Alba-Trainer aber das Testturnier am letzten Wochenende in Antalya. „Diese drei Spiele haben uns sehr geholfen, wieder den Rhythmus zu finden. Wir haben kleine Fortschritte gemacht“, sagte der Spanier.

Von der Meisterschaft spricht dennoch niemand. War Albas Stärke in den letzten Jahren meist gute deutsche Spieler im Kader, hat der FC Bayern München die Berliner darin längst überholt. Ohnehin haben die Berliner nur noch sechs deutsche Akteure im Kader, dafür aber neun ausländische Spieler.