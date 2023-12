Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin konnten endlich wieder etwas Selbstvertrauen tanken. „Es ist ein Beweis, dass der Teamspirit intakt und da ist. Es hilft dem Team dabei, weiter an das eigene Spiel zu glauben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 90:85-Auswärtssieg am Sonntag bei den EWE Baskets Oldenburg.

Zuvor hatte es aus den letzten zehn Pflichtspielen nur einen Sieg gegeben. „Wir haben viel gut zu machen. Und wir haben einen der ersten Schritte dafür getan“, sagte Flügelspieler Louis Olinde. Alba bewies in der Schlussphase in Oldenburg Willen, drehte in den letzten sechs Minuten eine fast schon verloren geglaubte Partie. „Es war wichtig für ein positives Denken und natürlich geht es mit Siegen einfacher“, sagte Ojeda.

Und Selbstvertrauen wird Alba in den letzten beiden Spielen vor Weihnachten auch brauchen. Denn in den zwei Heimspielen empfangen die Berliner zwei Schwergewichte der Euroleague. Am Dienstag geht es gegen den FC Barcelona (20.00 Uhr), am Freitag gegen Fenerbahce Istanbul (20.15 Uhr/beide Magentasport). „Das sieht ein wenig beängstigend aus und wird wieder eine große Herausforderung“, gestand Ojeda.

Auch Olinde ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. „Das sind Teams, die auf einem ganz hohen europäischen Level liegen“, sagte er. Dennoch hofft der 25-Jährige auf eine Überraschung. „Wir haben immer wieder gezeigt, dass wir auch mit solchen Teams mithalten können. Und wir hoffen natürlich, dass wir den einen oder anderen Sieg klauen können“, sagte er.