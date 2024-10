Berlins Basketballer dürfen in der Bundesliga wieder jubeln. Während die Defensive dabei gut arbeitet, hakt es weiterhin in der Offensive. Auch die Bayern haben Mühe.

Berlin - Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie sind die Basketballer von Alba Berlin zurück in der Erfolgsspur. Der Hauptstadt-Club siegte in der Bundesliga daheim vor 8.087 Zuschauern gegen die Basketball Löwen Braunschweig mit 65:61. Für den Vizemeister war es erst der zweite Sieg im fünften Ligaspiel. Bester Berliner Werfer war Will McDowell-White mit 13 Punkten.

Die Berliner, die auf den „wegen einer Tätlichkeit gegenüber einem Dritten während einer Spielpause“ für drei Spiele gesperrten Khalifa Koumadje verzichten mussten, hatten zunächst große Probleme, in der Offensive den Rhythmus zu finden. Mit einem viertelübergreifenden 17:6-Lauf setzte sich Alba dann aber doch ab. Braunschweig gab aber nie auf, sodass das zuletzt kriselnde Alba bis zum Schluss zittern musste.

Auch Bayern München mit viel Mühe

Große Mühe hatte auch Bayern München. Nach dem spektakulären Sieg in der Euroleague gegen Olympiakos Piräus taten sich die Bayern gegen starke Würzburger sehr schwer und gewannen nur knapp mit 70:69. Shabazz Napier erzielte 15 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Punkte für die Münchner, die in der Liga vor einer Woche überraschend gegen den Mitteldeutschen BC verloren hatten.